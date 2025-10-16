Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:05, 16 октября 2025Россия

В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

Депутат Колесник посоветовал извиниться оскорбившему российских летчиков Рютте
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсеку НАТО Марку Рютте, оскорбившему российских летчиков, стоит извиниться, так как российские военные могут переубедить его не словами, а делом. Такой совет представителю Североатлантического альянса дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее Рютте назвал российских пилотов неумелыми. Он также заявил, что капитаны российских судов не умеют опускать якорь.

В разговоре с журналистами Колесник вспомнил слова персонажа произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланда о том, что человек «иногда внезапно смертен». «Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», — сказал депутат.

Парламентарий обратил внимание на историю боевых действий самого альянса, приведя в пример победы над странами вроде Гренады, практически не имеющей вооруженных сил, и проблемы в столкновениях с армиями Вьетнама или Афганистана. «А по сути — вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», — подчеркнул Колесник.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Рютте, заявил, что генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках. Представитель Кремля отметил, что некомпетентность характерна для многих политиков стран Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла по Украине удар возмездия «Кинжалами»

    Стало известно о смерти сына российского губернатора на СВО

    Россиянка отдохнула в двух городах Китая и раскрыла траты на поездку

    В российском городе водитель иномарки сбил женщину, сбежал в кусты и попал на видео

    Россиянам назвали способ избавиться от переплат за продукты

    В ФИФА высказались о возможности провести матч между сборными США и России

    Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

    Украина потеряла единственный достойный ответ российским баллистическим ракетам

    Пашинян поделился впечатлениями от встречи с Алиевым

    В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости