В Госдуме дали совет оскорбившему российских летчиков генсеку НАТО

Депутат Колесник посоветовал извиниться оскорбившему российских летчиков Рютте

Генсеку НАТО Марку Рютте, оскорбившему российских летчиков, стоит извиниться, так как российские военные могут переубедить его не словами, а делом. Такой совет представителю Североатлантического альянса дал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с газетой «Взгляд».

Ранее Рютте назвал российских пилотов неумелыми. Он также заявил, что капитаны российских судов не умеют опускать якорь.

В разговоре с журналистами Колесник вспомнил слова персонажа произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Воланда о том, что человек «иногда внезапно смертен». «Российские военные могут и разубедить Рютте, причем, не словами, а делом. Но боюсь, большинству гражданского населения европейских стран НАТО может не понравиться умение наших пилотов и моряков завоевывать превосходство в воздухе и закрепляться в портах стран Северной Европы», — сказал депутат.

Парламентарий обратил внимание на историю боевых действий самого альянса, приведя в пример победы над странами вроде Гренады, практически не имеющей вооруженных сил, и проблемы в столкновениях с армиями Вьетнама или Афганистана. «А по сути — вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», — подчеркнул Колесник.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Рютте, заявил, что генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках. Представитель Кремля отметил, что некомпетентность характерна для многих политиков стран Европы.