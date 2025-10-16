Лаврова пригласили в одно королевство

Лаврова пригласили посетить Королевство Марокко

Глава марокканского МИД Нассер Бурита пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить с официальным визитом Королевство Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что он посетит нас и в Марокко, будем рады принять его у себя», — сказал марокканский дипломат, напомнив, что уже встречался с Лавровым в Марракеше на Российско-арабском форуме сотрудничества.

«Мы надеемся, что увидим еще больше визитов и увидим вас в ходе этих визитов у нас», — добавил он.

Ранее стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили посетить «больше полмира».