Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:00, 16 октября 2025Мир

Лаврова пригласили в одно королевство

Лаврова пригласили посетить Королевство Марокко
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pavel Bednyakov / Reuters

Глава марокканского МИД Нассер Бурита пригласил российского коллегу Сергея Лаврова посетить с официальным визитом Королевство Марокко. Об этом сообщает ТАСС.

«Я надеюсь, что он посетит нас и в Марокко, будем рады принять его у себя», — сказал марокканский дипломат, напомнив, что уже встречался с Лавровым в Марракеше на Российско-арабском форуме сотрудничества.

«Мы надеемся, что увидим еще больше визитов и увидим вас в ходе этих визитов у нас», — добавил он.

Ранее стало известно, что президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласили посетить «больше полмира».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости