Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:56, 16 октября 2025Мир

В США обнародовали советские архивы по Кеннеди

Конгрессвумен Луна выложила советские архивы по делу Кеннеди, переданные Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна выложила материалы на основе советских архивов по делу о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди, переданные Россией. Публикация со ссылкой на документы появилась в соцсети Х.

«Ниже приведена ссылка в формате PDF на доклад от российского правительства», — говорится в подписи к документам.

Конгрессвумен отметила, что проверка подлинности и перевод материалов уже начались, а переведенные страницы будут опубликованы в ближайшие дни.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал Луне материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов. Дарчиев выразил надежду, что архивные сведения, собранные редколлегией сборника о покушении на Кеннеди и советско-американских отношениях, прольют дополнительный свет на трагедию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости