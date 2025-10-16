В США обнародовали советские архивы по Кеннеди

Конгрессвумен Луна выложила советские архивы по делу Кеннеди, переданные Россией

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна выложила материалы на основе советских архивов по делу о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди, переданные Россией. Публикация со ссылкой на документы появилась в соцсети Х.

«Ниже приведена ссылка в формате PDF на доклад от российского правительства», — говорится в подписи к документам.

Конгрессвумен отметила, что проверка подлинности и перевод материалов уже начались, а переведенные страницы будут опубликованы в ближайшие дни.

Ранее посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев передал Луне материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов. Дарчиев выразил надежду, что архивные сведения, собранные редколлегией сборника о покушении на Кеннеди и советско-американских отношениях, прольют дополнительный свет на трагедию.