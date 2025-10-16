Конгрессвумен Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна раскритиковала Великобританию за давление на президента Украины Владимира Зеленского ради отказа от мирных переговоров. Свое заявление она опубликовала в соцсети Х.

Луна отметила, что ее критика в адрес Украины направлена не на народ, а на Зеленского. По ее словам, более двух лет назад правительство Британии «оказало на него давление, заставив отказаться от мирного соглашения». Луна добавила, что хороший лидер должен бороться за свой народ, а не поддаваться давлению извне.

«Я частично виню Великобританию за то, что она даже не позволила провести мирные переговоры. Эта война должна быть завершена», — подчеркнула политик.

В июле конгрессвумен обрушилась с критикой на президента Украины и пригрозила ему отказом от финансирования военной помощи из-за гонений на Украинскую православную церковь.