Луна обрушилась на Британию из-за Украины

Конгрессвумен Луна раскритиковала Британию за давление на Зеленского
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Анна Паулина Луна

Анна Паулина Луна. Фото: Go Nakamura / Reuters

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна раскритиковала Великобританию за давление на президента Украины Владимира Зеленского ради отказа от мирных переговоров. Свое заявление она опубликовала в соцсети Х.

Луна отметила, что ее критика в адрес Украины направлена не на народ, а на Зеленского. По ее словам, более двух лет назад правительство Британии «оказало на него давление, заставив отказаться от мирного соглашения». Луна добавила, что хороший лидер должен бороться за свой народ, а не поддаваться давлению извне.

«Я частично виню Великобританию за то, что она даже не позволила провести мирные переговоры. Эта война должна быть завершена», — подчеркнула политик.

В июле конгрессвумен обрушилась с критикой на президента Украины и пригрозила ему отказом от финансирования военной помощи из-за гонений на Украинскую православную церковь.

