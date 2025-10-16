Украина нацелилась на американский газ

Bloomberg: Киев и Вашингтон обсуждают поставки СПГ на Украину и нефти в Европу

Официальные лица Украины и США рассматривали вопрос поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) для удовлетворения энергетических потребностей республики, и это предложение украинский президент Владимир Зеленский готов повторить в разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

В обмен украинская сторона может предложить США свою инфраструктуру по прокачке нефти, с помощью которой американские компании смогут поставлять сырье в Словакию и Венгрию.

Отдельно Киев рассказал американским поставщикам о возможности недорогого хранения газа в подземных хранилищах на своей территории, откуда его можно будет поставлять в Европу и тем самым увеличить общие объемы экспорта. Еще одной инициативой украинской стороны стал обмен опытом в производстве беспилотников на поставки американского оружия.

Зеленский в пятницу, 17 октября, встретится с Трампом в США. Там он попытается получить дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для отражения атак на коммунальную и газовую инфраструктуру, из-за которых энергетикам пришлось применять экстренные отключения. Однако основной темой встречи, как ожидается, станет вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

Ранее Трамп неоднократно призывал Европу отказаться от закупок российских энергоносителей, но позиция Венгрии и Словакии, выбирающих российскую нефть, оставалась препятствием в этом вопросе. Тем не менее крупнейшая нефтяная компания Венгрии MOL уже изучала вопрос восстановления нефтепровода из Одессы, чтобы получать поставляемое танкерами в украинский порт сырье.