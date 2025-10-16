Названа главная тема встречи Трампа и Зеленского

Зеленский обсудит с Трампом поставки ракет Tomahawk

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон за день до запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом, на которой будут обсуждаться поставки ракет Tomahawk. Об этом сообщает РИА Новости.

«Зеленский прибудет в Вашингтон в четверг накануне переговоров с Трампом... Основной темой встречи Зеленского и Трампа станут ракеты Tomahawk», — сообщил неназванный украинский чиновник.

Ранее Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом. Он также сказал, что повестка его встречи с американским лидером достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

До этого Трамп сообщил, что Зеленский на встрече в пятницу попросит его о поставках ракет Tomahawk. «Все хотят Tomahawk. У нас много Tomahawk», — отметил он.