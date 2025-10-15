Зеленский сделал домашнюю работу

Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом

Президент Украины Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом — воинскую часть, часть также нашу экономическую. Все детали. Все есть», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что повестка его встречи с Трампом достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она пройдет 17 октября в Вашингтоне.

