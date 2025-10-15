Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:36, 15 октября 2025Бывший СССР

Зеленский сделал домашнюю работу

Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей с Трампом
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Зеленский заявил, что сделал домашнюю работу перед встречей со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Сообщение об этом он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Подготовили уже и нашу часть домашней работы перед встречей с президентом Трампом — воинскую часть, часть также нашу экономическую. Все детали. Все есть», — заявил Зеленский.

Он также сказал, что повестка его встречи с Трампом достаточно содержательна, отметив, что это «реально может приблизить завершение войны».

Ранее Дональд Трамп, общаясь с журналистами, подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Она пройдет 17 октября в Вашингтоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китайские автоконцерны внезапно подняли цены на свои машины в России. Подорожали все популярные модели

    Дочь Джуда Лоу опубликовала откровенное фото из постели

    Восьмилетняя девочка с разбитым носом убежала от матери в российском городе

    Германия купит у США оружие для Украины на сотни миллионов долларов

    Польша отказалась закупать оружие для Украины

    В европейской стране спрогнозировали рекордные поставки российского газа

    Россиянка отдала шесть килограммов ювелирных украшений на замену домофона

    Артемий Лебедев раскрыл огромную проблему европейской страны

    Родители 27 лет не выпускали дочь из комнаты

    Вышел самый мощный смартфон Honor

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости