Мерцу предложили стать посредником между Россией и Украиной

Хрупалла предложил канцлеру ФРГ Мерцу стать посредником между Россией и Украиной
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Сопредседатель немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу перестать бездоказательно винить во всех проблемах Москву и выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной. Об этом он заявил в ходе дебатов в бундестаге, видео доступно на YouTube-канале партии.

«Почему бы вам, господин Мерц, не стать посредником между Украиной и Россией? Это соответствовало бы должности федерального канцлера Германии», — сказал Хрупалла.

Член бундестага привел слова Мерца о том, что попавшие в воздушное пространство Германии беспилотники якобы были российскими. Он подчеркнул отсутствие доказательств и обвинил канцлера в желании напугать граждан страны.

«У вас, без сомнений, нет никаких заметных успехов на пути к миру, и немецкий народ не на вашей стороне», — заключил Хрупалла.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине.

