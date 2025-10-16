Молодой россиянин забил молотком друга с целью познать «край безумия»

В Петербурге суд арестовал юношу, убившего друга с целью познать край безумия

Московский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 19-летнего Владимира Лукошникова, расправившегося с другом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Молодой человек обвиняется по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет находиться в СИЗО до 12 декабря.

По данным ведомства, 13 октября Лукошников шесть раз ударил товарища молотком по голове и восемь раз ножом в шею. Он сам позвонил в полицию и сообщил о теле, уточняет РЕН ТВ. Юноша признался, что расправился с другом с целью познать «край безумия». Он давно готовился к преступлению.

В квартире, где нашли потерпевшего, обнаружили устройства для употребления наркотиков.