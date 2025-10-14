Силовые структуры
09:51, 14 октября 2025Силовые структуры

Молодой россиянин сознался в жестоком преступлении и попытался свести счеты с жизнью

В Петербурге юноша сознался полиции в убийстве и попытался покончить с собой
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 19-летний житель сознался полицейским по телефону в расправе над одноклассником и попытался свести счеты с жизнью. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, вечером 13 октября молодой человек позвонил в полицию и рассказал, что своими руками расправился со знакомым, после чего назвал адрес квартиры с телом. Через несколько минут он перезвонил и заявил о намерении уйти из жизни, назвав и свой адрес.

Полицейские выехали на две точки. В одной из них они нашли юношу без признаков жизни и с ножевым ранением шеи, во второй — звонившего в состоянии средней степени тяжести. Последнего госпитализировали.

Как стало известно Telegram-каналу Mash на Мойке, расправа произошла с помощью ножа и молотка. Потерпевший приходился напавшему одноклассником. Предварительно, причины для расправы не было. В квартире, где нашли потерпевшего, обнаружили устройства для употребления наркотиков.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области задержали подозреваемого в надругательстве над первоклассницей.

