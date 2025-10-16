Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

В Таиланде мужчина из провинции Бурирам с похмелья перепутал газировку с чистящим средством, выпил его и погубил себя. Об этом сообщает The Thaiger.

Несчастный случай произошел 13 октября с 44-летним Наттавутом. Он поступил в больницу со рвотой и головокружением. Родные рассказали, что накануне он употреблял спиртные напитки, а утром выпил зеленую жидкость из бутылки из-под газировки.

Мужчине выписали лекарства и отправили домой. Однако около четырех часов дня у него случился шок. Прибывшие на место медики не смогли спасти его. Родственники Наттавута обвинили врачей в халатности, так как те не стали промывать ему желудок во время первого визита в больницу.

В Управлении общественного здравоохранения провинции пояснили, что мужчина выпил средство, содержавшее кислоту. В таких случаях промывание делать не рекомендуется, так как введение зонда может вызвать обратный заброс кислоты в пищевод, что может стать причиной перфорации органа и повлечь развитие тяжелых инфекций.

Врачи также отметили, что после утреннего визита в больницу состояние Наттавута улучшилось. Родным рекомендовали снова вызвать помощь только если ему снова станет плохо.

