Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 16 октября 2025Бывший СССР

На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

Эксперт Бескрестонов: Атакованный полигон ВСУ находился в Кировоградской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Атакованный российскими войсками учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в Кировоградской области. Подробности удара по военному объекту раскрыл украинский эксперт по связи Сергей Бескрестонов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Произошла утечка информации касательно этого полигона, поскольку он скрытый и дронов-разведчиков не было», — приводится в публикации слова эксперта.

16 октября командование ВСУ заявило, что украинские войска понесли потери после удара по учебному центру. В публикации не сообщалось, какой именно объект попал под удар.

Ранее стало известно, что украинское командование на фоне российских атак эвакуирует учебные центры вглубь страны. Отмечается, что причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском Черниговской области, который привел к потерям среди мобилизованных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости