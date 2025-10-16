На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

Эксперт Бескрестонов: Атакованный полигон ВСУ находился в Кировоградской области

Атакованный российскими войсками учебный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) находился в Кировоградской области. Подробности удара по военному объекту раскрыл украинский эксперт по связи Сергей Бескрестонов, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Произошла утечка информации касательно этого полигона, поскольку он скрытый и дронов-разведчиков не было», — приводится в публикации слова эксперта.

16 октября командование ВСУ заявило, что украинские войска понесли потери после удара по учебному центру. В публикации не сообщалось, какой именно объект попал под удар.

Ранее стало известно, что украинское командование на фоне российских атак эвакуирует учебные центры вглубь страны. Отмечается, что причиной такого решения стал удар по учебному центру в Гончаровском Черниговской области, который привел к потерям среди мобилизованных.