Названы самые мистические места России

Пьяный лес в Рязанской области назван самым мистическим местом России

Пьяный лес рядом с селом Тырново в Рязанской области назван самым мистическим местом России. Об этом говорится в материале сервиса «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Стволы деревьев там причудливо изогнуты. Почему так произошло — неизвестно. Возможно, виноват ураган или электромагнитное излучение», — указано в материале.

На втором месте оказался окутанный легендами Псковский кремль (Кром), а на третьем — Танцующий лес на Куршской косе, где якобы существует аномальная зона. Также в пятерку лидеров вошли озеро Бирджалы в Кабардино-Балкарии, где «немецкие солдаты искали вход в мифическую страну Шамбалу», и озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе на востоке Якутии.

«Поверья гласят, что в озере обитает чудовище — лабынкырский черт с темно-серым туловищем. Озеро удалено от городов и деревень, добраться до него непросто», — говорится в материале.

