Нетаньяху пообещал полную ликвидацию ХАМАС

Нетаньяху заявил, что Израиль полон решимости полностью ликвидировать ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о полной решимости полностью ликвидировать ХАМАС. Его цитирует РИА Новости.

«Мы полны решимости добиться полной победы, которая будет определять нашу жизнь долгие годы», — сказал глава правительства.

Как отметил Нетаньяху, любой, кто «поднимет руку» на Израиль,« уже знает, что заплатит очень высокую цену».

10 октября 2025 года между Израилем и радикальной исламистской группировкой ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с мск).