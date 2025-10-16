Мир
Объем возможной поставки Украине ракет Tomahawk оценили

FT: США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk. Объем возможной поставки оценил директор оборонной программы в аналитическом центре Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, сообщает Financial Times (FT).

При этом бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан отметил, что США, вероятно, готовы расстаться с сотнями Tomahawk, а в ходе недавних военных учений он подсчитал, что в американском арсенале имеется около 4150 таких ракет.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поставит Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

