Объем возможной поставки Украине ракет Tomahawk оценили

FT: США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk

США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk. Объем возможной поставки оценил директор оборонной программы в аналитическом центре Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон, сообщает Financial Times (FT).

При этом бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан отметил, что США, вероятно, готовы расстаться с сотнями Tomahawk, а в ходе недавних военных учений он подсчитал, что в американском арсенале имеется около 4150 таких ракет.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поставит Вооруженным силам Украины ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.