16 октября 2025

Орбан раскрыл детали будущей встречи с Трампом

Марина Совина
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что дата его встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом уже назначена. Однако политик не раскрыл, где она пройдет, пишет портал Mandiner.

«Встреча будет... Есть и дата, и тематика переговоров составлена примерно на 80 процентов. Когда мы сможем договориться с американцами об оставшихся 20 процентах, тогда мы вместе решим, когда объявить о встрече», — уточнил Орбан.

На вопрос, приедет ли Дональд Трамп в Будапешт, Орбан сказал, что пока «не может ответить».

Ранее Виктор Орбан сообщил, что глава США признал право Венгрии и Словакии на закупку российских энергоносителей из-за отсутствия у них выхода к морю.

До этого премьер рассказал, что в ходе разговора с Трампом указал ему, что экономика Венгрии «окажется на коленях», если она откажется от российских энергоносителей.

