Оценены последствия возможного прихода сети 7-Eleven в Россию

NTech: Для сети 7-Eleven на российском рынке есть большой потенциал

Если сеть 7-Eleven придет на российский рынок, то она потенциально может занять несколько ниш. Об этом «Ленте.ру» рассказал директор по аналитике исследовательской компании NTech Леонид Ардалионов.

У компании нет единого формата магазинов: это могут быть как гипермаркеты, так и магазины у дома или торговые точки при заправках. Сейчас в России растет популярность дискаунтеров, а это один из главных форматов корпорации. «Во-вторых, в России мы видим рост интереса к готовой еде, а 7-Eleven славятся тем, что они умеют делать очень успешные кафе внутри магазина», — прокомментировал эксперт.

Кроме того, во многих странах 7-Eleven представлен на АЗС. «В России же, как показывает наш анализ, наблюдается очень сильная недооценка значения продаж продуктов питания и готовой еды на заправках», — добавил Ардалионов. Например, в Германии доля продуктов питания в выручке АЗС составляет 37,7 процента, а в России — только 3,4. «Так что в сегменте продаж нетопливных товаров на АЗС и для 7-Eleven, и для любой другой компании скрыт еще очень большой потенциал», — заключил аналитик.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 7-Eleven зарегистрировала в России восемь товарных знаков, а также логотип на бумажных пакетах и фирменные полоски, которые вывешиваются на продуктовой сети. Эксперты уточняют, что это не обязательно значит, что магазины сети появятся в России. Не исключено, что таким образом компания пытается защитить себя от потенциальные судебных разбирательств на случай, если кто-то захочет использовать их торговые знаки в своих целях.