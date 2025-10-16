Отсидевший в тюрьме полжизни ветеран из КНДР потребовал возвращения на родину

95-летний ветеран из КНДР после тюрьмы в Южной Корее захотел вернуться на родину

Ан Хак Соп, 95-летний ветеран, который участвовал в корейской войне на стороне КНДР, после освобождения из тюрьмы в Южной Корее захотел вернуться на родину. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Мужчина провел в тюрьме 42 года. После истечения срока наказания он попросил южнокорейское правительство организовать его возвращение домой, однако власти не отреагировали на эту просьбу. В августе он попытался пересечь границу между Северной и Южной Кореей, однако его остановили военные.

«Я поеду через Россию или Китай. Сколько еще я могу ждать?» — сказал он на пресс-конференции в Сеуле.

Группа сторонников ветерана, выступающая за его возвращение в КНДР, заявила, что подала еще один запрос, в котором просит Министерство объединения и Министерство иностранных дел Южной Кореи помочь организовать возвращение Ана Хак Сопа в Северную Корею через третью страну.

В заявке описаны варианты путешествия через Пхеньян, Пекин или через Владивосток. При этом все расходы берет на себя группа. Активисты заявили, что ветеран устроит протест, если требование не будет выполнено.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная и Южная Кореи никогда не смогут объединиться, поскольку это два разных государства. По его словам, Сеул находится под огромным влиянием Вашингтона во всех сферах.