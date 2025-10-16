Спорт
Панарин отказался идти на понижение зарплаты в клубе НХЛ

Хоккеист Артемий Панарин отказался идти на понижение зарплаты в «Рейнджерс»
Анастасия Борисова
Фото: Brad Penner / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий Артемий Панарин отказался идти на понижение зарплаты в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом на своей странице в социальной сети X написал инсайдер Фрэнк Серавалли.

По информации источника, хоккеист может покинуть команду. Отмечается, что, если «Рейнджерс» не выйдет в плей-офф НХЛ, то Панарина вполне могут отпустить.

Ранее стало известно, что Панарин планирует вернуться в Россию. Уточнялось, что после окончания контракта с «Рейнджерс» россиянин намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

Панарин выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Его контракт с командой рассчитан до 2026 года. Он является одним из самых высокооплачиваемых игроков НХЛ.

