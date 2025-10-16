Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о передаче Tomahawk Украине

Карасин: Заранее говорить про Tomahawk — большая честь для трепачей из Пентагона
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christopher Senenk / U.S. Navy / Getty Images

Заранее говорить про передачу Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) — слишком большая честь для трепачей из Пентагона, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Давайте подождем завтрашнего дня, пятницу. [Президент Украины Владимир] Зеленский заявил о том, что он заскочит в Вашингтон. Там у него будут переговоры. Мы тогда посмотрим, что за договоренности будут достигнуты», — отметил Карасин.

Заранее говорить про Tomahawk, как они будут обслуживаться и так далее — это слишком большая честь для всяких трепачей из Пентагона. Поэтому подождем

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что американские подрядчики помогут ВСУ управлять ракетами дальнего действия Tomahawk при условии одобрения поставок.

По его словам, так США закроют потребность в подробном обучении украинских солдат и смогут контролировать наведение целей. Источник в разговоре с газетой также отметил, что, в случае одобрения передачи оружия, оно будет отправлено Украине «относительно быстро».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости