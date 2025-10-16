Карасин: Заранее говорить про Tomahawk — большая честь для трепачей из Пентагона

Заранее говорить про передачу Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ) — слишком большая честь для трепачей из Пентагона, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Давайте подождем завтрашнего дня, пятницу. [Президент Украины Владимир] Зеленский заявил о том, что он заскочит в Вашингтон. Там у него будут переговоры. Мы тогда посмотрим, что за договоренности будут достигнуты», — отметил Карасин.

Заранее говорить про Tomahawk, как они будут обслуживаться и так далее — это слишком большая честь для всяких трепачей из Пентагона. Поэтому подождем Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного чиновника сообщила, что американские подрядчики помогут ВСУ управлять ракетами дальнего действия Tomahawk при условии одобрения поставок.

По его словам, так США закроют потребность в подробном обучении украинских солдат и смогут контролировать наведение целей. Источник в разговоре с газетой также отметил, что, в случае одобрения передачи оружия, оно будет отправлено Украине «относительно быстро».