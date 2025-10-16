Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 16 октября 2025Мир

Американские подрядчики помогут ВСУ управлять Tomahawk

FT: Подрядчики США помогут ВСУ управлять Tomahawk при условии одобрения поставок
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: US Navy / Navy Media Content Operations / Globallookpress.com

Американские подрядчики помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) управлять ракетами дальнего действия Tomahawk при условии одобрения поставок. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, так США закроют потребность в обучении украинских солдат и смогут контролировать наведение целей. Источник в разговоре с газетой также отметил, что, в случае одобрения передачи оружия, оно будет отправлено Украине «относительно быстро».

Ранее стало известно, что США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk. Объем возможной поставки оценил директор оборонной программы в аналитическом центре Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. При этом бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан отметил, что США, вероятно, готовы расстаться с сотнями Tomahawk, а в ходе недавних военных учений он подсчитал, что в американском арсенале имеется около 4150 таких ракет.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поставит ВСУ ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В закрытом режиме приняли решение по судьбе редактора крупного российского информагентства

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Ирина Шейк вышла на подиум в прозрачных трусах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости