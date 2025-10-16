Американские подрядчики помогут ВСУ управлять Tomahawk

FT: Подрядчики США помогут ВСУ управлять Tomahawk при условии одобрения поставок

Американские подрядчики помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ) управлять ракетами дальнего действия Tomahawk при условии одобрения поставок. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

По его словам, так США закроют потребность в обучении украинских солдат и смогут контролировать наведение целей. Источник в разговоре с газетой также отметил, что, в случае одобрения передачи оружия, оно будет отправлено Украине «относительно быстро».

Ранее стало известно, что США поставят Украине всего от 20 до 50 ракет Tomahawk. Объем возможной поставки оценил директор оборонной программы в аналитическом центре Центра новой американской безопасности Стейси Петтиджон. При этом бывший сотрудник Пентагона Марк Кансиан отметил, что США, вероятно, готовы расстаться с сотнями Tomahawk, а в ходе недавних военных учений он подсчитал, что в американском арсенале имеется около 4150 таких ракет.

The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп поставит ВСУ ракеты Tomahawk только в случае «полного тупика» в переговорах с Москвой.