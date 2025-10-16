Популярная юмористка словами «не могла функционировать» рассказала о тяжелой болезни

Британская юмористка Серена Терри заявила, что перенесла депрессию

Популярная британская юмористка Серена Терри, известная по каналу «Мамины шуточки» (Mommy Banter) на YouTube, рассказала, что перенесла депрессию. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам комикессы, она столкнулась с тяжелой болезнью в 2024 году после концертного тура. «У меня было такое выматывающее состояние, я не могла функционировать», — заявила она.

Терри добавила, что из-за депрессии у нее пропало желание что-либо делать. В частности, она перестала заниматься комедией и другими видами деятельности, не виделась с друзьями и не заходила в соцсети. «Я просто пыталась прожить день за днем», — описала юмористка свое состояние.

Уточняется, что спустя некоторое время у Терри также обнаружили синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Ей назначили лекарства, благодаря которым состояние юмористки начало улучшаться.

Ранее сообщалось, что участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, выписавшийся из психиатрической больницы, дал совет, связанный с психическим здоровьем. Он призвал людей, столкнувшихся с проблемами с ментальным здоровьем, обращаться за помощью к специалистам.