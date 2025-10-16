Интернет и СМИ
19:36, 16 октября 2025

Популярная юмористка словами «не могла функционировать» рассказала о тяжелой болезни

Британская юмористка Серена Терри заявила, что перенесла депрессию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @serenaterry

Популярная британская юмористка Серена Терри, известная по каналу «Мамины шуточки» (Mommy Banter) на YouTube, рассказала, что перенесла депрессию. Об этом пишет «Би-би-си».

По словам комикессы, она столкнулась с тяжелой болезнью в 2024 году после концертного тура. «У меня было такое выматывающее состояние, я не могла функционировать», — заявила она.

Терри добавила, что из-за депрессии у нее пропало желание что-либо делать. В частности, она перестала заниматься комедией и другими видами деятельности, не виделась с друзьями и не заходила в соцсети. «Я просто пыталась прожить день за днем», — описала юмористка свое состояние.

Уточняется, что спустя некоторое время у Терри также обнаружили синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Ей назначили лекарства, благодаря которым состояние юмористки начало улучшаться.

Ранее сообщалось, что участник проекта «Импровизаторы» на канале СТС Дмитрий Позов, выписавшийся из психиатрической больницы, дал совет, связанный с психическим здоровьем. Он призвал людей, столкнувшихся с проблемами с ментальным здоровьем, обращаться за помощью к специалистам.

.
    Все новости