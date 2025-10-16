Производитель шоколада уволит тысячи людей ради сокращения трат

Навратил: Nestle сократит 16 тысяч сотрудников для уменьшения расходов

Швейцарская компания Nestle, известная своим шоколадом, детским питанием и другими продуктами, для уменьшения расходов сократит 16 тысяч сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

По словам гендиректора Nestle Филиппа Навратила, к 2027 году компания сократит 12 тысяч специалистов по работе с клиентами в разных регионах, что позволит сэкономить около миллиарда франков (1,2 миллиарда долларов). Для повышения эффективности производства и поставок будут уволены еще 4000 человек.

«Мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», — пояснил он.

Ранее стало известно, что американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. запланировала сокращение около 2000 рабочих мест по всему миру. Причиной стало решение объединить небольшие офисы в региональные центры в рамках долгосрочного плана реструктуризации. Сокращения охватят около трех-четырех процентов от общего числа сотрудников Exxon по всему миру.

