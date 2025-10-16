Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:34, 16 октября 2025Экономика

Производитель шоколада уволит тысячи людей ради сокращения трат

Навратил: Nestle сократит 16 тысяч сотрудников для уменьшения расходов
Вячеслав Агапов

Фото: Phil Noble / Reuters

Швейцарская компания Nestle, известная своим шоколадом, детским питанием и другими продуктами, для уменьшения расходов сократит 16 тысяч сотрудников. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

По словам гендиректора Nestle Филиппа Навратила, к 2027 году компания сократит 12 тысяч специалистов по работе с клиентами в разных регионах, что позволит сэкономить около миллиарда франков (1,2 миллиарда долларов). Для повышения эффективности производства и поставок будут уволены еще 4000 человек.

«Мир меняется, и Nestle нужно меняться еще быстрее. Это подразумевает принятие сложных, но необходимых решений по сокращению численности персонала в течение следующих двух лет», — пояснил он.

Ранее стало известно, что американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. запланировала сокращение около 2000 рабочих мест по всему миру. Причиной стало решение объединить небольшие офисы в региональные центры в рамках долгосрочного плана реструктуризации. Сокращения охватят около трех-четырех процентов от общего числа сотрудников Exxon по всему миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    В России высказались о передаче Tomahawk Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости