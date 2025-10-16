Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

Прокуратура Приамурья: Пассажирами опрокинувшегося автобуса были иностранцы

Пассажирами автобуса, опрокинувшегося в результате ДТП в Приамурье, были иностранцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Прокуратуру Амурской области.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — рассказал представитель надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Всего с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали 46 пассажиров.

Позднее в правоохранительных органах назвали возможного виновника аварии. Предварительно, им мог стать водитель легкового автомобиля, с которым столкнулся автобус.