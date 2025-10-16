Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:27, 16 октября 2025Силовые структуры

Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

Прокуратура Приамурья: Пассажирами опрокинувшегося автобуса были иностранцы
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Амурской области»

Пассажирами автобуса, опрокинувшегося в результате ДТП в Приамурье, были иностранцы. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Прокуратуру Амурской области.

«Чуть больше 50 человек, все иностранцы», — рассказал представитель надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Всего с повреждениями разной степени тяжести госпитализировали 46 пассажиров.

Позднее в правоохранительных органах назвали возможного виновника аварии. Предварительно, им мог стать водитель легкового автомобиля, с которым столкнулся автобус.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

    Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

    Спрос россиян на один вид машин вырос

    Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

    В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

    Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

    Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

    Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

    Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

    Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости