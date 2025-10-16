Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:26, 16 октября 2025Путешествия

Путешествующая в одиночку россиянка ответила на вопрос «как не быть похищенной?»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: FotoDuets / Shutterstock / Fotodom  

Российская блогерша, которая часто путешествует в одиночку, ответила на вопрос, как не быть похищенной, в своих соцсетях. Соответствующий ролик она разместила на своей странице @bewas__ в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь автор видео посоветовала подписчицам, собравшимся в одиночный отпуск, записать все местные номера экстренной помощи: полиции, скорой, посольства своей страны, горячей линии для женщин. Также следует настроить кнопку SOS в айфоне, если он есть.

По мнению россиянки, в отзывах на жилье нужно искать комментарии от женщин. Если их нет, лучше подобрать что-нибудь другое, заметила она. Кроме того, девушка рекомендовала пользоваться только проверенными сервисами такси, делиться поездкой в реальном времени с близкими людьми и на глазах водителя фотографировать номер машины и отправлять друзьям.

Также блогерша посоветовала соотечественницам никогда никому не рассказывать, что они путешествуют одни — лучше соврать, что друзья ждут в отеле.

Ранее другая блогерша посоветовала путешествующим в одиночку женщинам одеваться бедно и закрыто, чтобы не привлекать к себе внимание. Она подчеркнула, что безопаснее всего «выглядеть как мальчик».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости