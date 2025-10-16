Путин высказался о дорожной инфраструктуре в России

Путин призвал реализовать планы по развитию дорожной сети в России

Президент России Владимир Путин призвал реализовать поставленные планы по развитию дорожной инфраструктуры в стране. Об этом он высказался в ходе совещания с членами правительства, передает ТАСС.

«Все намеченные планы в сфере дорожного строительства, конечно, необходимо претворять в жизнь», — заявил глава страны. Так, к 2030 году планируется усовершенствовать не менее 85 процентов федеральных трасс, опорных дорог и дорог в крупнейших городских агломерациях. При этом доля обновленных региональных трасс должна достичь 60 процентов. Во время дорожных работ, как отметил президент, должны применяться современные информационные технологии и высокие экостандарты.

Такую необходимость Путин объяснил растущими объемами грузоперевозок на автотранспорте. Текущие темпы строительства и обновления дорожной сети, по его словам, довольно высоки и их следует поддерживать на том же уровне. Еще одним стимулом для обновления дорожной инфраструктуры, как подчеркнул Путин, является развитие автомобильного туризма в России. В частности, растущей его популярности способствует улучшение скоростных трасс М-4, М-12 и М-11 «Нева».

В 2024 году план по строительству и реконструкции дорог в России был перевыполнен. К концу года, по словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, в нормативное состояние были приведены 98 тысяч километров дорожного полотна, а аварийность снизилась на 20 процентов.