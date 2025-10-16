Раскрыт неожиданный факт о крыльях Беллы Хадид на показе Victoria's Secret

Вес крыльев в наряде модели Хадид на показе Victoria's Secret составил 23 кг

Раскрыт неожиданный факт о крыльях американской супермодели палестино-голландского происхождения Беллы Хадид. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица рассказала про один из нарядов на показе Victoria's Secret, состоящий из блестящего белья и массивных белых крыльев в полный рост. По ее словам, вес последних составил 50 фунтов (23 килограмма). Образ знаменитости завершали прозрачные босоножки на каблуках.

Ранее в октябре сообщалось, что Белла Хадид приняла участие в показе Victoria's Secret во время борьбы с тяжелой болезнью. Знаменитость вышла на подиум в комплекте нижнего белья ярко-красного цвета.