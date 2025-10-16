Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:21, 16 октября 2025Культура

Раскрыта причина кончины звезды Голливуда

People: Актриса Дайан Китон скончалась из-за пневмонии
Андрей Шеньшаков

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Семья актрисы Дайан Китон, известной по ролям в фильмах Вуди Аллена и картине «Крестный отец 2», раскрыла причину кончины звезды Голливуда. Об этом сообщает издание People.

Официальные представители родных артистки, сообщили, что ее не стало из-за пневмонии. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

«Семья Китон выразила благодарность за невероятную поддержку, которую она получила за эти несколько дней», — говорится в заявлении.

Родные музы Вуди Аллена также отметили, что Дайан посчитала бы данью уважения к ней, если бы поклонники пожертвовали средства в приюты для животных.

Ранее стало известно, что сыгравшая в «Крестном отце» актриса Дайан Китон ушла в возрасте 79 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости