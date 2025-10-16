Раскрыта причина кончины звезды Голливуда

People: Актриса Дайан Китон скончалась из-за пневмонии

Семья актрисы Дайан Китон, известной по ролям в фильмах Вуди Аллена и картине «Крестный отец 2», раскрыла причину кончины звезды Голливуда. Об этом сообщает издание People.

Официальные представители родных артистки, сообщили, что ее не стало из-за пневмонии. Другие подробности произошедшего не раскрываются.

«Семья Китон выразила благодарность за невероятную поддержку, которую она получила за эти несколько дней», — говорится в заявлении.

Родные музы Вуди Аллена также отметили, что Дайан посчитала бы данью уважения к ней, если бы поклонники пожертвовали средства в приюты для животных.

Ранее стало известно, что сыгравшая в «Крестном отце» актриса Дайан Китон ушла в возрасте 79 лет.