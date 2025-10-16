Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

«Авиасейлс»: Выгоднее всего бронировать авиабилеты по России за 2,5–4 месяца

На внутренних направлениях выгоднее всего бронировать авиабилеты за 2,5–4 месяца до вылета. Оптимальное время для низких цен раскрыли аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что на российские города приходится 43 процента всех ранних бронирований этой зимой. Самыми популярными остаются Москва — 12 процентов от всех зимних броней, Санкт-Петербург (6 процентов), Сочи (3 процента), Калининград (2 процента) и Минеральные Воды (2 процента). Средняя продолжительность путешествия — 9 дней.

«Из Москвы: в Санкт-Петербург — за 1–2 недели или 1–3 месяца, в Минеральные Воды — за 1–4 недели или от 3 месяцев, в Стамбул и Анталью — за 1–7 недель или от 3 месяцев, в Тбилиси и Ереван — примерно за 2 месяца. Из Санкт-Петербурга: в Минеральные Воды — от 3 месяцев, в Ереван и Тбилиси — за 1–4 недели», — говорится в исследовании.

Также говорится, что для международных перелетов оптимальные сроки бронирования варьируются от 1–2 недель до 1,5–3 месяцев до поездки. На зарубежные направления приходится 57 процентов всех ранних броней. В лидерах — Узбекистан (19 процентов от всех международных авиабилетов), Таиланд (14 процентов), Турция (6 процентов), Вьетнам (5 процентов) и Китай (4 процентов). Средняя продолжительность поездки за границу — около двух недель.

«На новогодний период правила отличаются. По России выгоднее всего покупать билеты за 3–4 месяца до вылета. Из России в Казахстан и Узбекистан — примерно за месяц, а в Грузию и Армению — за 2–3 месяца до поездки», — также рассказали в «Авиасейлс».

Ранее россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов. По данным специалистов, билеты для полета в Москву летом лучше покупать за два-три месяца, а в Китай — всего за две недели.