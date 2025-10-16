Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:00, 16 октября 2025РоссияЭксклюзив

Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

«Авиасейлс»: Выгоднее всего бронировать авиабилеты по России за 2,5–4 месяца
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На внутренних направлениях выгоднее всего бронировать авиабилеты за 2,5–4 месяца до вылета. Оптимальное время для низких цен раскрыли аналитики сервиса для покупки авиабилетов «Авиасейлс», их исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что на российские города приходится 43 процента всех ранних бронирований этой зимой. Самыми популярными остаются Москва — 12 процентов от всех зимних броней, Санкт-Петербург (6 процентов), Сочи (3 процента), Калининград (2 процента) и Минеральные Воды (2 процента). Средняя продолжительность путешествия — 9 дней.

«Из Москвы: в Санкт-Петербург — за 1–2 недели или 1–3 месяца, в Минеральные Воды — за 1–4 недели или от 3 месяцев, в Стамбул и Анталью — за 1–7 недель или от 3 месяцев, в Тбилиси и Ереван — примерно за 2 месяца. Из Санкт-Петербурга: в Минеральные Воды — от 3 месяцев, в Ереван и Тбилиси — за 1–4 недели», — говорится в исследовании.

Также говорится, что для международных перелетов оптимальные сроки бронирования варьируются от 1–2 недель до 1,5–3 месяцев до поездки. На зарубежные направления приходится 57 процентов всех ранних броней. В лидерах — Узбекистан (19 процентов от всех международных авиабилетов), Таиланд (14 процентов), Турция (6 процентов), Вьетнам (5 процентов) и Китай (4 процентов). Средняя продолжительность поездки за границу — около двух недель.

«На новогодний период правила отличаются. По России выгоднее всего покупать билеты за 3–4 месяца до вылета. Из России в Казахстан и Узбекистан — примерно за месяц, а в Грузию и Армению — за 2–3 месяца до поездки», — также рассказали в «Авиасейлс».

Ранее россиянам назвали сроки самой выгодной покупки авиабилетов. По данным специалистов, билеты для полета в Москву летом лучше покупать за два-три месяца, а в Китай — всего за две недели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Одессе заявили о готовности бороться с киевской властью

    Женщина-пастор призналась в совращении 14-летней школьницы

    Раскрыто лучшее время покупки дешевых билетов на зиму

    Россияне раскрыли отношение к сексу на первом свидании

    Психотерапевт назвала неожиданную и при этом частую причину измен

    ВСУ расформирует потерявший боеспособность батальон

    Падение обломков БПЛА привело к пожару на подстанции в российском регионе

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА в российском регионе

    Бойцам армии США посоветовали выпрыгивать из машин ISV при виде противника

    Стало известно о захвате военными ВСУ власти в Константиновке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости