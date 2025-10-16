Раскрыты красные флаги обреченных отношений

Мужчины и женщины раскрыли красные флаги, свидетельствующие, на их взгляд, об обреченных отношениях. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна женщина вспомнила, что после 11 лет брака на грядущий разрыв ей указали мелкие изменения в поведении: она перестала брать мужа за руку, а их беседы стали короткими и возникали только по делу. Свободное время супруги проводили в раздельных комнатах.

Тебе по-прежнему не все равно, но ты перестаешь прилагать усилия. Ты чувствуешь себя более одиноко, когда он рядом, чем когда он далеко. Приятные воспоминания кажутся случившимися с кем-то еще. И когда происходит что-то важное, ты рассказываешь об этом сначала друзьям, а не ему. Вот тогда и понимаешь: вы все еще женаты, но отношения уже закончились Zealousideal_Land_30 пользовательница Reddit

Для других пользователей тревожным звонком стало то, что они перестали бояться разрыва.

Когда начинаешь представлять себе жизнь без него, и эта мысль приносит облегчение Sudden_Enthusiasm547 пользователь Reddit

Еще один пользователь добавил, что знаком серьезных проблем в отношениях может стать избегание конфликтов.

Когда вы чувствуете, что что-то не так, но продолжаете избегать потенциально конфликтных разговоров из-за страха, что это может привести к разрыву отношений. Возможно, это вы не хотите расставаться или у вас просто нет сил пойти на разрыв сейчас general_wondering пользователь Reddit

Ранее мужчины перечислили черты характера женщин, которые считают тревожными звонками последующих проблем. Один пользователь рассказал, что его настораживают плохие взаимоотношения женщины с окружающими: ссоры с родителями, частые смены лучших друзей или круга общения.