Раскрыты подробности ареста четырех россиянок-террористок

В Симферополе суд арестовал 4 женщин-террористок на 2 месяца

В Симферополе Киевский районный суд арестовал четырех россиянок-участниц женской ячейки террористической организации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Они обвиняются по частям 1, 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ. Женщины заключены под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что фигурантки — члены законспирированной женской ячейки запрещенной на территории России международной террористической организации (МТО). Они распространяли среди крымских мусульман основанную на доктрине так называемого всемирного халифата идеологию МТО. Кроме того, на подпольных собраниях они вербовали новых сторонников.