Разработчик рассказал о совершенствовании штурмового «Оберега»

«Октава» уменьшила вес и повысила уровень защиты бронежилета «Оберег»

Разработчики штурмового бронежилета «Оберег» модернизировали изделие на основе опыта СВО. О совершенствовании жилета рассказал генеральный директор завода «Октава» Павел Павленко в интервью РИА Новости.

«Для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Был повышен уровень противоосколочной защиты», — сказал он.

Также «Оберег» получил поясную регулировку с эластичным шнуром, которая позволяет более свободно двигаться в жилете. Кроме того, в «Оберегах» стали использовать бронеплиты нового поколения.

В сентябре госкорпорация «Ростех» рассказала об испытаниях облегченного «Оберега». Бронежилет выдержал обстрел винтовками под патроны калибров .223 (5,56х45 миллиметров) и .308 (7,62х51 миллиметр). Также изделие испытали подрывом взрывного устройства мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте.