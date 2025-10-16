Роспотребнадзор разработал новый тест для диагностики энтеровирусов

Ученые Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики энтеровирусов

Ученые Роспотребнадзора разработали быстрый тест для диагностики энтеровирусов. Об этом заявили в надзорном ведомстве, его сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Энтеровирус может сохраняться в окружающей среде, в том числе в сточных водах, пояснили в Роспотребнадзоре. Новый тест дает возможность проверить окружающую среду за 30 минут — он покажет наличие возбудителей инфекции значительно быстрее обычных методов.

«Энтеровирусы представляют собой группу вирусов, способных вызывать разнообразные заболевания — от легких респираторных и желудочно-кишечных инфекций до серьезных состояний, связанных с поражением центральной нервной системы», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Роспотребнадзоре совершили прорыв, разработав комплексный тест на пять опасных инфекций — чуму, холеру, сибирскую язву, бруцеллез и туляремию. В России ситуация с перечисленными заболеваниями является стабильной и контролируемой, однако сохраняются риски завоза инфекций из-за границы, добавили там.