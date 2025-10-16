Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин: США продолжают конфронтацию и подрывают работу

Американская делегация продолжает конфронтационную линию, подрывая работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом РИА Новости заявил постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин.

Российский представитель раскритиковал поведение делегации США, отметив, что это сказывается «и на общей атмосфере на гаагской площадке».

В июле Россия передала Техническому секретариату ОЗХО убедительные доказательства использования Киевом токсичных химикатов. По словам Тарабрина, российские эксперты подтвердили наличие на Украине сети химических лабораторий, занимающихся производством отравляющих веществ, что нарушает положения Конвенции о запрещении химического оружия.

Однако, по его словам, за последние три года организация ограничивалась лишь общими заявлениями о проверке информации, поступающей из различных источников. При этом за этот период Техсекретариат ни разу не обращался к России за дополнительными уточнениями или разъяснениями по предоставленной информации.