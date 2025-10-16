Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:31, 16 октября 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасных запахах в квартире

Доцент МИРЭА Дорохов: Некоторые источники запахов дома могут наносить вред
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Некоторые ароматы в доме могут наносить вред здоровью, например, запахи аэрозоля, табака и пригорелой пищи. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Запахи в доме — это не просто дискомфорт, а химические сигналы, которые могут свидетельствовать о серьезных опасностях для здоровья. Парадоксально, но многие популярные методы "борьбы" с запахами не устраняют угрозу, а создают еще большие риски, превращая ваш дом в ловушку невидимых токсинов», — сказал Дорохов.

По его мнению, аэрозольные освежители — это «бомба замедленного действия». При распылении они выпускают в воздух летучие органические соединения, которые могут проникать в дыхательные пути и кровоток, пояснил специалист, подчеркнув, что особенно опасны дезодоранты с «нежным ароматом» — они часто содержат синтетические мускусы, которые не выводятся из организма годами.

Не менее опасны и другие привычные запахи — табачный дым и аромат пригоревшей пищи. Это не просто неприятные ароматы, а настоящий коктейль из канцерогенов. Никотин и смолы оседают на всех поверхностях, продолжая выделять токсичные соединения месяцами. А пригоревшая еда образует полициклические ароматические углеводороды — те самые вещества, которые содержатся в выхлопных газах и сигаретном дыме

Андрей Дороховдоцент РТУ МИРЭА

Кроме того, важно понимать, что вредят здоровью и озонаторы, добавил Дорохов. Озон является сильнейшим окислителем, и при избыточном озонировании квартиры он вступает в реакцию с органическими материалами: линолеумом, обоями, лаком на мебели и паркете, краской, бельем и одеждой — все это становится сырьем для химической реакции, в результате которой образуется огромное количество токсичных и резко пахнущих веществ, уточнил он.

Нужна не маскировка, а уничтожение молекул запаха. Активированный уголь и цеолиты работают как молекулярные сита, захватывая и разрушая вредные соединения. Фотокаталитические очистители используют ультрафиолет для разложения органических веществ на безвредные компоненты. Но самое простое и эффективное решение — регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности, ведь многие вредные вещества активно накапливаются в спертом воздухе

Андрей Дороховдоцент РТУ МИРЭА

Издание Science Alert называло самые отвратительные в мире запахи, основываясь на недавно проведенных исследованиях. В список источников неприятных ароматов вошла планета Уран, плод дуриана, цветок Rafflesia arnoldii, сыр Вье Булонь, древние фекалии и четырехпалый муравьед Tamandua tetradactyla.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жители Одессы заявили о готовности бороться с режимом Зеленского. Чему хотят противостоять граждане города?

    Европа испугалась смены позиции Трампа по Украине

    Спрос россиян на один вид машин вырос

    Желающим погрузиться в мир БДСМ людям дали несколько советов

    В ЕС захотели запретить сигареты с фильтром и вейпы из-за рекомендаций ВОЗ

    Финансировавшей экстремистов 74-летней российской пенсионерке вынесли приговор

    Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

    Прокуратура рассказала о пассажирах попавшего в ДТП в Приамурье автобуса

    Российский школьник разрезал ногу на отдыхе в аквакомплексе

    Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости