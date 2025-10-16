Россия
03:47, 16 октября 2025

Россиянам назвали способ продлить себе праздники в ноябре

Работа.ру: Россияне могут взять отпуск с 5 по 7 ноября, чтобы продлить праздники
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россияне могут взять отпуск в период с 5 по 7 ноября или на 1-е число, чтобы увеличить продолжительность отдыха на День народного единства. Об этом рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнила, что, благодаря празднику 4 ноября, у россиян образуются три выходных дня подряд: 2, 3 и 4 ноября.

Она подчеркнул, что вариант с продлением подходит для россиян, для которых финансовая выгода не является приоритетом, так как ноябрь — невыгодный месяц для отпуска.

Ранее юрист Дарья Ерзина рассказала, что новогодние праздники можно продлить с 12 до 16 дней, взяв отпуск всего на два дня — 29 и 30 декабря. В этом случае отдых начнется с субботы, 27 декабря, и продлится на протяжении всех новогодних праздников.

