15:49, 16 октября 2025Ценности

Россиянам предложили гробы в честь Максима Галкина

Россиянам предложили гробы в честь юмориста Максима Галкина
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Wirestock / Freepik

Россиянам предложили гробы, созданные в честь юмориста и ведущего Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Подробности публикует Ura.ru.

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий рассказал, что запустил линию под названием «Максим Галкин». По мнению собеседника издания, гробы должны пользоваться популярностью у клиентов из-за доступной цены. «Без постели и иных ритуальных атрибутов — 20-25 тысяч рублей», — пояснил он.

При этом Барецкий отметил, что на изделиях будут расположены металлические значки. «Как эмблема элитных автомобилей Rolls-Royce или Mercedes. Если называют корабли именами людей, почему не назвать гроб?» — резюмировал мужчина.

Ранее Максим Галкин избавился от редчайшего Bentley.

