В Новосибирском зоопарке предложили выбрать имя детенышу орангутангов

Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель, который появился на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.

Отмечается, что девочка появилась на свет 2 августа и уже развлекает родителей. До 25 октября эксперты будут рассматривать предложения относительно имени для маленького орангутанга.

При этом важно объяснить, почему нужно назвать ее именно так. Окончательный вариант будет выбран на голосовании.

В феврале 2022 года об орангутанге Бату, который зазнался из-за выборов, рассказали в Новосибирском зоопарке. В ходе голосования за талисман «Новогодней столицы России», которое завершилось досрочно, Бату лидировал.