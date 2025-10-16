Россиянам рассказали об опасности купания в теплом бассейне

Врач Волгина: В теплом бассейне можно заразиться тяжелыми инфекциями

В теплом бассейне можно заразиться кожными заболеваниями, передающимися при контакте с больным человеком и бактериальными инфекциями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Эксперт поделилась, что в первую очередь в теплых бассейнах угрозу представляет микоз — грибковое поражение ногтей и стоп. Также, добавила она, может развиться контагиозный моллюск или образоваться бородавки — вирусные заболевания кожи.

«При случайном проглатывании воды можно заразиться кишечными бактериальными инфекциями, такими как дизентерия или сальмонеллез. Также опасны глистные инвазии. При нарушении обслуживания системы кондиционирования создаются благоприятные условия для развития легионелл, которыми можно заразиться при вдыхании зараженного воздуха.

Кроме того, перепад температур, попадание зараженной воды может вызывать многие инфекции глаз и уха», — рассказала Волгина.

Врач отметила, что заразиться инфекциями, передающимися половым путем, в бассейне практически невозможно, поскольку хлорированная вода убивает возбудителей. Она уточнила, что риск существует только при использовании общих предметов гигиены.

