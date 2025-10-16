Экономика
11:49, 16 октября 2025Экономика

Россияне обозначили требуемую для признания себя богачом сумму

SuperJob: Для россиян богатство начинается в среднем от 930 тысяч рублей в месяц
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Для среднестатистического россиянина богатство начинается от дохода в размере 930 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками SuperJob.

Исследование проводилось с 10 по 14 октября 2025 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян из всех федеральных округов.

По итогам исследования выяснилось, что представление различных социальных групп о финансовом достатке заметно различаются. Так, мужчины в целом предъявляют более высокие требования для ощущения себя богатыми. Для них порог составляет 970 тысяч рублей в месяц, а для женщин — 890 тысяч, пояснили эксперты. Представителям старшего поколения, в свою очередь, нужно гораздо больше денег для ощущения себя состоятельными, чем молодежи — 1,1 миллиона рублей в месяц (у россиян старше 45 лет) против 760 тысяч у граждан, возраст которых менее 34 лет, резюмировали аналитики.

Порог бедности для среднестатистического россиянина, как показали результаты опроса, составляет 48 тысяч рублей в месяц. За последние 10 лет показатель вырос более чем в три раза, а за год — более чем на 11 процентов. Эксперты связывают рост финансовых требований граждан в первую очередь с ускорением инфляции и постепенным замедлением темпов увеличения ежемесячных окладов. На этом фоне, отмечают аналитики, гражданам нужно больше денежных средств для удовлетворения ключевых потребительских нужд.

