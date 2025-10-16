Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:13, 16 октября 2025Экономика

В России назвали зарплату бедняков

РБК: Порог зарплатной бедности в России достиг 48 тысяч рублей в месяц
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В 2025 году порог зарплатной бедности в России достиг отметки в 48 тысяч рублей в месяц, для среднестатистического россиянина подобный заработок является маркером бедняка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного SuperJob.

Исследование проводилось с 10 по 14 октября среди 1600 экономически активных респондентов, проживающих в 394 населенных пунктах из всех округов страны.

За последние десять лет порог зарплатной бедности в стране увеличился более чем втрое, отмечают аналитики. Так, в 2015 году для ощущения себя бедняком среднестатистическому гражданину требовался ежемесячный оклад в пределах 15 тысяч рублей. За 12 месяцев планка поднялась более чем на 11 процентов, или на 5 тысяч рублей.

Материалы по теме:
По всему миру начался кадровый голод. Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
По всему миру начался кадровый голод.Как нехватка опытных и умных работников угрожает экономике России?
3 декабря 2023
«На пятидесятилетних можно положиться» Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
«На пятидесятилетних можно положиться»Российские компании начали отказываться от эйджизма. Поможет ли это решить кадровый вопрос?
20 марта 2025

Планка, ниже которой, по ощущениям россиян, начинается бедность, стабильно растет в стране последние годы. Эта тенденция фиксируется на фоне ускорения инфляции. Темпы роста средних зарплат в стране пока опережают динамику увеличения потребительских цен, отмечал советник главы Центробанка (ЦБ) Кирилл Тремасов.

Однако в последние несколько месяцев разрыв начал сокращаться на фоне роста издержек предприятий и общего ухудшения ситуации в российской экономике, утверждают аналитики консалтинговой конторы в сфере управления Regroup. В результате увеличивать зарплаты сотрудникам теми же темпами, что раньше, становится невыгодной стратегией для многих фирм, констатируют эксперты. На этом фоне они спрогнозировали скорое завершение в России зарплатной гонки, которая началась вскоре после начала боевых действий на Украине.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Индия пообещала ему не покупать российскую нефть. В Нью-Дели поспешили объясниться

    Сотрудница российского салона связи продала Украине данные клиентов

    На епископа РПЦ заявили в прокуратуру после его проповедей

    Шансы Трампа сорвать поставки нефти из России в Индию оценили

    Мужчина надругался над малолетней россиянкой и получил срок

    Зеленский назначил защитника прав военных

    Пригожин высказался о попадании песни Валерии на «Грэмми»

    Вэнс высказался о чате молодых республиканцев с расизмом и шутками про изнасилования

    Популярный футболист попросил поклонников пожертвовать ему почку

    Возможную остановку боевых действий связали с христианским праздником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости