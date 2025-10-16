Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 16 октября 2025Россия

Россиянин избил девушку стулом в кафе за отказ познакомиться

В Белгородской области мужчина избил девушку стулом за отказ познакомиться
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Борисовском районе Белгородской области 32-летний мужчина избил девушку стулом в кафе за отказ познакомиться. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве отметили, что гость заведения перебрал с алкогольными напитками. Затем он решил скрасить вечер в компании двух девушек, которые отдыхали в кафе.

Мужчина подставил стул к их столику, однако 27-летняя посетительница убрала его. По этой причине гость чуть не упал. После конфуза он схватил стул и нанес им удар по голове обидчицы. Врачи позже диагностировали у девушки серьезную травму головы.

В отношении грубого посетителя кафе было возбуждено уголовное дело.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина затащил 24-летнюю девушку в подъезд дома на Выборгском шоссе и избил. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Еще раньше в Белгородской области муж поколотил жену ноутбуком из-за просмотра сериала.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Россиянам предложили выбрать имя детенышу орангутангов Бату и Мишель

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости