Силовые структуры
07:08, 16 октября 2025Силовые структуры

Россиянин после ссоры сжег возлюбленную и ее сына

В Красноярске задержали подозреваемого в расправе над сожительницей и ее сыном
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Красноярском крае задержали 40-летнего местного жителя, подозреваемого в расправе над сожительницей и ее малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении следственного комитета России (СКР).

По версии следствия. 13 октября мужчина находился в гостях у возлюбленной в селе Арейское. В ходе вспыхнувшей ссоры, обвиняемый избил женщину, после нескольких ударов в голову та потеряла сознание. Тогда желая скрыть преступление, гость устроил поджог, не взирая на наличие в помещение маленького ребенка.

Прибывшие пожарные сразу заподозрили неладное. Позже версия следствия о криминальном характере ухода женщины из жизни подтвердилась при проведении в отношении нее судебно-медицинской экспертизы. Подозреваемого задержали.

Ранее в Уфе был арестован 45-летний местный житель, который обиделся на ушедшую спать возлюбленную и поджег ее.

