Россиянка доверилась родственнице и поплатилась

В Калининграде 18-летняя девушка попросила родственницу помочь с ипотекой и лишилась более миллиона рублей. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону в Telegram-канале.

Россиянка захотела приобрести квартиру в ипотеку и обратилась к 35-летней тете с просьбой оформить кредит на свое имя. Родственница согласилась, после чего получила от племянницы 1,1 миллиона рублей на первоначальный взнос. Она положила средства на свой банковский счет в ожидании сделки, однако когда пришло время первого платежа, девушка узнала, что тетя потратила все деньги на личные нужды.

Правоохранители выяснили, что с помощью чужих денег женщина выплатила собственные долги и потратила оставшуюся сумму на ставки. В отношении нее возбудили уголовное дело, россиянку обвиняют в присвоении или растрате, совершенных в особо крупном размере. Ей грозит срок лишения свободы до десяти лет.

