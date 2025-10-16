Россия
09:49, 16 октября 2025Россия

Россиянка съела яичницу на завтрак и заболела острой кишечной инфекцией

В России девушка съела яичницу на завтрак и заболела сальмонеллезом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

В России девушка съела на завтрак яичнику и заболела сальмонеллезом. Об острой кишечной инфекции сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

По его данным, после того, как девушка приготовила глазунью дома, ей стало плохо — у нее до 39 градусов поднялась температура, упало давление, а также появилась слабость, диарея и рвота. Девушку осмотрели врачи и госпитализировали.

Врачи в больнице взяли анализы на инфекционные заболевания и выяснили, что у девушки сальмонеллез. Специалисты считают, что это может быть из-за съеденной яичницы. Пациентка уже неделю лежит в больнице под капельницами и идет на поправку.

Ранее в Челябинской области 11 человек попали в больницу с гепатитом А после посещения ресторана «Мидийное место». Заведение приостановило работу.

