Россиянке удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники

В Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, горожанка пришла в медучреждение с жалобами на здоровье. Терапевт поставил предварительный диагноз и отправил пациентку на снимок грудной клетки, чтобы его подтвердить. Но рентгенолог никаких патологий не обнаружил.

Спустя полгода женщина попала на флюорографию в обычную больницу. Там у нее нашли туберкулез в фазе распада — это значит, что болезнь была сильно запущена. Верхнюю часть правого легкого ей пришлось удалить.

В частную клинику после этого случая нагрянул Росздравнадзор. Специалисты выяснили, что рентгенолог не заметил болезнь у пациентки. В учреждении были выявлены другие нарушения. Владельцев обязали выплатить пострадавшей полмиллиона рублей компенсации. Руководство пыталось оспорить решение в суде, но проиграло.

