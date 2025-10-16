Россия
Россиянке удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники

В Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Улан-Удэ женщине удалили часть легкого из-за ошибки врача частной клиники. Об этом сообщил Telegram-канал Babr Mash.

По сведениям российского издания, горожанка пришла в медучреждение с жалобами на здоровье. Терапевт поставил предварительный диагноз и отправил пациентку на снимок грудной клетки, чтобы его подтвердить. Но рентгенолог никаких патологий не обнаружил.

Спустя полгода женщина попала на флюорографию в обычную больницу. Там у нее нашли туберкулез в фазе распада — это значит, что болезнь была сильно запущена. Верхнюю часть правого легкого ей пришлось удалить.

В частную клинику после этого случая нагрянул Росздравнадзор. Специалисты выяснили, что рентгенолог не заметил болезнь у пациентки. В учреждении были выявлены другие нарушения. Владельцев обязали выплатить пострадавшей полмиллиона рублей компенсации. Руководство пыталось оспорить решение в суде, но проиграло.

Ранее стало известно, что жительница Москвы 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни обратиться к врачам.

    Все новости