Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:10, 13 октября 2025Россия

Россиянка 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни врачей

Москвичка 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни обратиться к врачам
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Freepik

Жительница Москвы 20 лет прожила с грыжей в животе из-за боязни обратиться к врачам. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Россиянка пришла в больницу и пожаловалась на сильное увеличение живота, боли и кровотечение. Удалось выяснить, что у нее в животе два десятилетия росла грыжа. Последние пять лет она сильно увеличивалась в размерах и доставляла дискомфорт. Живот имел асимметричную форму и вырос, что создавало большую нагрузку на позвоночник. К врачам жительница столицы не приходила в прошлом, поскольку страшилась операции.

Врачи рассказали, что в мешке находилось более 50 процентов петель тонкой кишки, часть поперечно-ободочной кишки и почти весь большой сальник.

«Состояние было жизнеугрожающим, но благодаря технологиям московской медицины и профессионализму врачей операция прошла успешно и продлилась всего полтора часа», — разъяснили в больнице № 52.

Сейчас гражданку выписали с важными рекомендациями по контролю веса и питанию для предотвращения рецидива.

Ранее россиянка так сильно сдерживала кашель в самолете, что заработала грыжу живота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская подлодка всплыла у берегов Франции. Как она там оказалось и почему это встревожило НАТО?

    Власти озвучили меры поддержки российских металлургов

    Допрос исполнителя теракта в Москве попал на видео

    Россиянин вернулся с СВО и остался без дома

    Стало известно о продвижении ВС России близ Волчанска

    Проктолог оценила эффективность популярных методов борьбы с геморроем

    В России решили упростить жизнь компаниям в кризисе

    Прогноз по числу работников в России ухудшили

    В Берлине женщина с ножом пригрозила охране посольства России

    Больной раком Карл III вызвал беспокойство у придворных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости