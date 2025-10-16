Российские военные рассказали о загадочном исчезновении бойцов ВСУ в Сумской области

Бойцы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) бесследно исчезли в районе села Садки Сумской области. Об этом рассказали военнослужащие группировки войск «Север», передает aif.ru.

«Военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Садки Сумской области продолжают пропадать без вести», — сообщили военные.

По их словам, такая ситуация складывается не впервые, и Садки уже прозвали «черной дырой» для украинских войск. При этом село находится под контролем ВСУ.

Возможными объяснениями происходящего журналисты называют дезертирство военных, а также внутренние конфликты подразделений, переходящие в перестрелки между ними.

Ранее стало известно, что командование ВСУ расформирует 9-й батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады, который потерял боеспособность за время боев в Волчанске Харьковской области. Как сообщили в российских силовых структурах, командный состав батальона показал полное отсутствие навыков управления подразделениями.