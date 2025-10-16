РИА Новости: ВСУ расформируют потерявший боеспособность в Волчанске 9-й батальон

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) расформирует 9-ый батальон 57-й отдельной мотопехотной бригады, который потерял боеспособность в Волчаске Харьковской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Командный состав показал полное отсутствие навыков управления подразделениями. В связи с этим украинское командование приняло решение расформировать батальон», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года под контроль Вооруженных сил России перешли 20 населенных пунктов в зоне СВО. Девять из них занято в Донецкой народной республике, восемь — в Днепропетровской области, два — в Запорожской и один — в Сумской.