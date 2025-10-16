Бывший СССР
Российские войска продвинулись в Красноармейске

Военкор Котенок: ВС России продвигаются в Первомайском районе Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Первомайском районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Покровске (Красноармейске) наши продвигаются в Первомайском районе. Выбивают противника из частного сектора в районе улиц Прокофьева, Центральной и Первого Мая», — заявил военкор.

Он добавил, что российские войска также взяли под контроль микрорайон Шахтерское.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска. Отмечается, что оперативный успех российских войск связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.

