Российские войска продвинулись в Красноармейске

Военкор Котенок: ВС России продвигаются в Первомайском районе Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Первомайском районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил в Telegram военный корреспондент Юрий Котенок.

«В Покровске (Красноармейске) наши продвигаются в Первомайском районе. Выбивают противника из частного сектора в районе улиц Прокофьева, Центральной и Первого Мая», — заявил военкор.

Он добавил, что российские войска также взяли под контроль микрорайон Шахтерское.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска. Отмечается, что оперативный успех российских войск связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.